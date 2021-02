Tadic begrijpt niets van besluit Brobbey

De koploper van de eredivisie was sterker dan de lijstaanvoerder van Frankrijk in het eerste onderlinge duel van de zestiende finales van de Europa League. Wie had dat gedacht na de eclatante zege van Paris Saint-Germain, de huidige nummer 2 van de Ligue 1, van dinsdag bij FC Barcelona (1-4)? Ajax was 64 procent van de wedstrijd in balbezit en Maarten Stekelenburg verliet het speelveld zonder ook maar een redding te hebben verricht. Hij was in de 73ste minuut wel kansloos toen Nicolás Tagliafico met een veel te zachte terugspeelbal Timothy Weah een bijna niet te missen kans bood (1-0).

Quote Laten we nu niet de fout maken door te denken dat we er al zijn Dusan Tadic ,,Maar Nico is onze warrior”, lachte Tadic. ,,Hij is een van onze belangrijkste spelers. Hij geeft nooit op en hij forceert toch weer een strafschop. Natuurlijk was ik even bang toen de scheidsrechter naar de kant ging om dat moment nog eens goed te bekijken. Maar die Sanches duwt toch? Zacht, maar hij duwt Nico wel.”



Tadic moest lang wachten voordat hij de penalty uiteindelijk mocht nemen. Hij sloeg een kruisje, nam een korte aanloop en stuurde de Franse doelman Mike Maignan naar de verkeerde hoek (1-1). ,,Op zulke momenten moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei de aanvoerder die nog geen drie minuten na zijn treffer invaller Brian Brobbey de 1-2 ziet maken.

,,Prachtig”, zei Tadic over de treffer van de 19-jarige aanvaller die Ajax aan het einde van het seizoen transfervrij gaat verlaten. ,,Maar ik snap niet waarom hij vertrekt. Beter dan bij Ajax kan je het als talent niet hebben”, vervolgde Tadic. ,,Nergens in de hele wereld. Kijk naar Frenkie, Donny, Matthijs de Ligt en ook Sergiño Dest. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Neem Ryan Gravenberch nu weer en kijk hoe Rensch en Timber hier net tegen Lille speelden. Ze zijn nog zo jong maar krijgen een kans en pakken die. Als jonge jongen wil je toch eerst een paar jaar bij Ajax spelen. Daar leer je echt zoveel. En dan kan je altijd nog een keer weg, op een moment dat je er echt klaar voor bent.”

,,Laten we nu niet de fout maken door te denken dat we er al zijn”, zei Tadic, die ook weet dat Lille eerder dit seizoen de uitwedstrijd bij AC Milan met 0-3 won. ,,Ik denk dat we het volgende week in Amsterdam nog heel moeilijk met Lille krijgen. Ze staan niet voor niets bovenaan in Frankrijk. Maar we hebben nu ook zo’n mooie uitgangspositie voor de kwartfinale. Die mogen we nooit meer verspelen.”

Volledig scherm Dusan Tadic benut de pingel. © Pro Shots / Jasper Ruhe