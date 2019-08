Tadic: Dit was niet best, wij moeten echt véél beter

,,We moeten rustiger aan de bal zijn en het spel beter opbouwen‘’, zei Tadic. ,,Bij balverlies moeten we ook beter druk zetten. In deze aspecten waren we niet goed. Er zijn spelers vertrokken, maar dat is normaal. Volgende week moeten we het voor onze eigen fans afmaken. Dat wordt niet makkelijk, maar dat is logisch. Dit zijn de play-offs van de Champions League.”



Noussair Mazraoui kreeg twee gele kaarten. Vijf van zijn ploeggenoten incasseerden één prent. Tadic nam de Spaanse arbiter Antonio Miguel Matéu Lahoz niets kwalijk. ,,Hij is een van de beste scheidsrechters”, zei de aanvoerder van Ajax.