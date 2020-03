Tadic gaat in woord en daad voorop: ‘In moeilijke tijden leer je elkaar kennen’

Door Freek Jansen



En toen was de maat vol voor Dusan Tadic. Op alle mogelijke manieren was het in de aanloop naar Heerenveen-uit binnen Ajax besproken. De trainer en de spelers wilden geen rigoureuze concessies doen aan de speelwijze, maar er moesten wel een paar accenten beduidend anders gezet worden. De meeste aandacht ging uit naar de rol van de vleugelverdedigers als Ajax aan het aanvallen was. Nicolás Tagliafico, maar vooral Sergiño Dest had er een gewoonte van gemaakt om maar naar voren te vliegen op het moment dat zijn ploeg de bal had. Gevolg was dat de backs verdedigend in geen velden of wegen te bekennen waren als Ajax weer eens balverlies leed.



Vier minuten voor rust dreigde zo’n situatie. Tadic had onder druk de bal rond de middenlijn, maar in plaats van ondersteuning achter hem van Dest, was het Amerikaanse talent alweer naar voren aan het rennen. De bal ging via Tadic over de zijlijn, op dat moment misschien nog wel de meest veilige oplossing, waarna de Servische aanvoerder uit zijn vel sprong. Dest reageerde, waarop Tadic op hem afstormde en van zich afbeet.