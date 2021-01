Tadic ging weer als een stervende zwaan liggen... Zo zielig

Eric Meijers hekelt calimeroge­drag bij NEC, volgens Johan Derksen wordt ‘het zo nooit wat’

16 januari NIJMEGEN - Het seizoen van NEC is precies halverwege. De achterstand op koploper SC Cambuur, zondag de tegenstander in De Goffert, is twaalf punten. Uitgerekend tegen de kleintjes in de eerste divisie viel NEC door de mand, met pijnlijke nederlagen tegen TOP Oss (0-1) en Telstar (5-2) tot gevolg. Waar schort het aan in Nijmegen? Een rondje langs drie kritische volgers met een rood-groen-zwart hart.