Tadic kan Van Basten opvolgen, Sparta won al 19 jaar niet in de Kuip

Opstellingen speelronde 1Vanavond gaat het 64ste seizoen van de eredivisie van start. Om er weer lekker in te komen hebben we met hulp van statistiekenbureau Opta de leukste feitjes en statistieken voor de negen wedstrijden uit de eerste speelronde op een rijtje gezet. Ook zijn de verwachte opstellingen hier te vinden.

Vanavond 20.00 uur: PEC Zwolle - Willem II

PEC opent vanavond voor de vierde keer in zes jaar het nieuwe seizoen in de eredivisie. Bij de drie voorgaande duels waren het de Zwollenaren die als eerste scoorden: in 2014 Jesper Drost tegen FC Utrecht (2-0 winst), in 2016 Queensy Menig tegen NEC (1-1) en vorig jaar Mike van Duinen tegen Heerenveen (2-3 verlies).



John Stegeman keert vanavond terug als trainer in de eredivisie. Hij kwam naar PEC Zwolle nadat hij er net niet in slaagde te promoveren met Go Ahead Eagles. De laatste drie trainers van PEC (Ron Jans, John van ‘t Schip en Jaap Stam) wisten allemaal een zege te boeken bij hun eredivisiedebuut voor de club uit Zwolle.



Willem II kan vanavond bij winst voor het eerst sinds 7 augustus 2009 een dag afsluiten als koploper van de eredivisie. De Tilburgers stonden tien jaar geleden een week bovenaan nadat in de eerste speelronde met 3-1 werd gewonnen van Vitesse.

Zaterdag 18.30 uur: Vitesse - Ajax

Vitesse en Ajax zijn tot op heden de meest scorende teams in de eredivisie dit jaar. Vitesse scoorde vorig seizoen in de tweede seizoenshelft 43 keer, Ajax liefst 59 keer.

De kampioen is volgens velen al bekend, maar Ajax begint zeker niet met een makkelijke wedstrijd. De Amsterdammers leden puntenverlies in tien van de laatste twintig competitiewedstrijden tegen Vitesse in Arnhem: tien keer winst, twee keer gelijk en acht nederlagen. Ajax begon de afgelopen twee seizoenen bovendien met puntverlies: in 2017 met een 2-1 nederlaag bij Heracles en vorig seizoen thuis met een 1-1 tegen Heracles.

Dusan Tadic kwam in de laatste drie competitieduels van vorig seizoen telkens minstens twee keer tot scoren. Hij kan tegen Vitesse de vierde Ajacied ooit en de eerste sinds Marco van Basten in 1985 worden die dit in vier opeenvolgende competitiewedstrijden doet.

Zaterdag 18.30 uur: FC Emmen - FC Groningen

FC Emmen begint zaterdagavond met een bijzondere wedstrijd aan het tweede seizoen in de eredivisie. Liefst acht spelers van FC Emmen debuteerden in de eredivisie namelijk voor FC Groningen. In totaal speelden de huidige spelers uit de selectie van Emmen 424 Eredivisieduels in het groen-wit van Groningen.



Sergio Padt staat vanavond weer trouw onder de lat bij FC Groningen. De 29-jarige keeper uit Amsterda miste in de laatste vier seizoenen geen enkele speelminuut bij de Groningers.



Het is voor Groningen te hopen dat Ritsu Doan zijn vorm van 2018 weer weet te vinden. De vijftienvoudig international van Japan was in zijn laatste achttien wedstrijden voor FC Groningen (eredivisie en play-offs) slechts één keer trefzeker met 43 doelpogingen.

Zaterdag 20.45 uur: FC Twente - PSV

FC Twente won niet in de laatste tien eredivisieduels met PSV: drie keer gelijk en zeven nederlagen. De laatste competitiezege van de Tukkers op de Eindhovenaren was op 12 mei 2013 (3-1). Mark van Bommel kreeg destijds rood bij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer.



In de laatste zeven eredivisieduels tussen FC Twente en PSV werd in totaal dertig keer gescoord, een gemiddelde van 4,3 doelpunten per wedstrijd.



FC Twente boekte in de eredivisiehistorie 499 thuiszeges en kan zaterdagavond de vierde club worden met vijfhonderd overwinningen voor eigen publiek, na Ajax (831), PSV (768) en Feyenoord (728).

Zaterdag 20.45 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk

Alleen provinciegenoot Fortuna Sittard (50 goals) kreeg in 2019 meer doelpunten tegen dan VVV (39). De Venlonaren behaalden in de zeventien competitiewedstrijden dit jaar slechts één clean sheet.



Robert Maaskant (nieuwe trainer VVV) is van de achttien actieve trainers met 274 eredivisiewedstrijden de meest ervaren coach in de competitie, terwijl de drie jaar oudere Fred Grim (RKC) zijn Eredivisiedebuut maakt als oefenmeester.

Zondag 12.15 uur: Heracles Almelo - sc Heerenveen

Linksback Lucas Woudenberg, die zijn vijftigste eredivisieduel voor sc Heerenveen kan gaan spelen, won tot nu toe slechts dertien wedstrijden met de Friezen: 26,5 procent. Van alle spelers met minimaal vijftig eredivisieduels voor de club heeft alleen Gertjan Verbeek een lager winstpercentage: 23,6 procent.



Met het vertrek van Michel Vlap en Sam Lammers leverde Heerenveen de helft van de doelpuntenproductie van vorig seizoen in, maar Hicham Faik moet dat dit seizoen deels gaan opvangen. Sinds het begin van seizoen 2015/16 scoorden slechts vijf spelers vaker van buiten het strafschopgebied in de eredivisie dan Faik (10 keer), die het afgelopen seizoen zelfs nog in de Belgische competitie bij Zulte Waregem speelde.

Zondag 14.30 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

Sparta won op 26 maart 2000 dankzij een late goal van Nourdin Boukhari (1-2) voor het eerst in negentien jaar weer eens in De Kuip, maar dat is inmiddels dus ook alweer negentien jaar geleden. In de acht thuisduels sindsdien won Feyenoord de Rotterdamse derby altijd, wel werd er deze eeuw nog wel vier keer verloren op Het Kasteel.

Feyenoord noteerde tegen geen ploeg in de eredivisie zoveel overwinningen (65) en doelpunten (249) als tegen Sparta. De club uit Spangen begint voor de 54ste keer aan een eredivisieseizoen. Alleen Ajax, Feyenoord en PSV (64) kwamen tot meer seizoenen in de eredivisie.

Zondag 14.30 uur: ADO Den Haag - FC Utrecht

ADO Den Haag won slechts twee van de laatste twintig openingswedstrijden van een eredivisieseizoen. Vijf keer was er een gelijkspel, dertien keer een nederlaag bij de start van het seizoen.



FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen kan tegen ADO Den Haag voor de 300ste keer een basisplaats in de eredivisie toebedeeld krijgen. Hij wordt daarmee de tiende speler die dat aantal deze eeuw bereikt.

Zondag 20.00 uur: AZ Alkmaar - Fortuna Sittard

Sjors Ultee is de nieuwe coach van Fortuna Sittard. De Utrechter is zondag 32 jaar en 73 dagen oud en lost daarmee Henk Duut (36 jaar en 221 dagen in 2000) af als jongste trainer ooit van Fortuna Sittard in de eredivisie. Han Berger was in 1976 op zijn 26ste al trainer van FC Utrecht.

Jordy Clasie kan zondagavond zijn basisdebuut maken voor AZ, nadat hij donderdagavond al zeventien minuten inviel tegen BK Häcken. De naar FC Barcelona vertrokken Frenkie de Jong is de enige middenvelder die vorig seizoen meer succesvolle passes gaf (2245) dan Jordy Clasie (1961).

