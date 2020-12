Tadic vol vertrouwen: ‘Vinden dat we bij de beste zestien van Europa horen’

Tadic bereidt zich al sinds zijn komst naar Ajax op die manier voor op iedere thuiswedstrijd. Zijn ploeggenoten zijn al in de kleedkamer als hij zijn kunstjes doet. De fans van Ajax vonden dat prachtig toen ze nog welkom waren in de Johan Cruijff ArenA. Zij zongen dan ‘Tadic on fire’ in plaats van ‘Freed from Desire’ en lieten de Zuid-tribune vervolgens in een swingende mensenmassa veranderen.

Tadic mist de klik met de fans, zeker tijdens Europese wedstrijden bij avondlicht. Maar de Serviër weet ook dat hij ze tijdens het duel met Atalanta erg gelukkig kan maken. ,,Wij zijn Ajax en moeten winnen”, blikt hij vooruit. ,,Want we vinden nog steeds dat we bij de beste zestien clubs van Europa horen.”

Volledig scherm Dusan Tadic scoort de 1-1 tegen FC Twente. © ANP

Tegen Atalanta telt alleen de winst voor Ajax, dat bij ieder ander resultaat verder gaat in de Europa League. Dat zou geen grote schande zijn, gelet op al die spelers die al zijn vertrokken sinds de club twee seizoenen geleden de halve finales van de Champions League bereikte. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Lasse Schöne, Joël Veltman en Kasper Dolberg zijn er niet meer bij. De 32-jarige Tadic heeft zich wel aan Ajax verbonden, tot 2023 als voetballer en minimaal tot 2026 als trainer.

Tadic weet hoe sterk Atalanta kan presteren in uitwedstrijden. Maar hij rekent toch op een goede afloop. De aanvoerder ziet de nederlaag van zaterdag tegen FC Twente (0-1) als incident. ,,Natuurlijk zijn er na dat duel harde woorden gevallen”, bekent de aanvoerder. ,,Maar we moeten ook niet vergeten hoe goed we voor die wedstrijd steeds speelden. Dat gaat alleen niet vanzelf.”

Volledig scherm Erik ten Hag en Dusan Tadic. © ANP

Waar veel van zijn medespelers last hebben van pijntjes, voelt Tadic zich nog zo fit als in het begin van dit drukke seizoen. ,,Hij is een voorbeeldprof, ook buiten het veld”, weet zijn trainer Erik ten Hag. ,,Ik doe er gewoon alles aan om zo goed mogelijk te presteren”, zegt Tadic. ,,Dat is mijn werk toch? Ik eet goed, ik slaap goed en ik werk ook na de training aan mijn lichaam.”

De Champions League brengt de laatste jaren vaak iets extra’s naar boven bij de spelers van Ajax. Tadic vierde de afgelopen twee jaar al 14 doelpunten in de koningsklasse, de duels in de voorronden meegeteld. En alleen Kylian Mbappé bereidde sinds de zomer van 2018 meer treffers in de Champions League voor. ,,We moeten winnen van Atalanta”, besluit Tadic. ,,Voor de club, voor de fans en voor onszelf.”