Tagliafico en Mazraoui niet met Ajax tegen Lille: ‘Tegen PSV? Dat kan ik niet garanderen’

Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico missen donderdag de tweede wedstrijd tussen Ajax en Lille in de zestiende finales van de Europa League. Beide vleugelverdedigers zijn niet fit genoeg om aan de aftrap te kunnen verschijnen in de Johan Cruijff Arena.

Mazraoui viel anderhalve week geleden tijdens een uitduel met Heracles Almelo geblesseerd uit. Tagliafico is ook nog niet volledig hersteld nadat Ten Hag eerder al aangaf dat de Argentijn het heenduel met Lille geblesseerd had afgemaakt. De Argentijn speelde vorige week in de uitwedstrijd tegen Lille nog met een bril op maar klaagde na afloop dat hij niet goed kon zien. Hij was ook schuldig aan de enige treffer van de koploper van Frankrijk (1-2).

,,Het herstel gaat niet zoals we hadden gehoopt. Het is niet uitgesloten dat hij er zondag (als Ajax uit tegen PSV speelt, red.) weer bij is. Daar hoop ik wel op, maar kan het niet garanderen", liet Ten Hag weten over de blessure van Tagliafico. Over Mazraoui: ,,Zijn gezichtsvermogen zal eerst toe moeten nemen.”

Trainer Erik ten Hag kan tegen Lille wel weer een beroep doen op Ryan Gravenberch, die het uitduel met Lille miste vanwege een schorsing. Daley Blind kan Tagliafico als linksback vervangen. Ten Hag heeft met Devyne Rensch. Jurriën Timber en Sean Klaiber drie spelers die de positie van rechtsback Mazraoui kunnen innemen. Klaiber werd voor ruim vier miljoen overgenomen van FC Utrecht, maar inmiddels zijn de jonkies Timber en Rensch hem voorbij in de pikorde. Toch is Ten Hag blij met Klaiber: ,,Hij moet wennen aan Ajax. Als je lang in de subtop hebt gespeeld, moet je daarin een sprong maken. En als zich spelers aandienen met de potentie van Rensch en Timber kun je dat als coach niet negeren. Ik denk dat zij dit ook zeker continueren en zo niet, dan worden ze achter de broek aangezeten voor Sean, want hij laat heel veel zien op de training. Dus dat is een prettige wetenschap.”

Lille

Na de 1-2 zege in Lille is Ten Hag vol vertrouwen voor de return. Toch waakt hij voor té veel zelfvertrouwen: ,,Ik denk dat zij ook geleerd hebben van de heenwedstrijd. Lille is gewoon een fantastisch team. Ze staan niet voor niets bovenaan in Frankrijk. Dus als we door willen naar de volgende ronde, moeten we niet alleen het niveau van de heenwedstrijd halen, maar ons nog verder ontwikkelen. Bang? Nee, we zijn nooit bang. We hebben respect, maar ik vertrouw mijn team. Ik kijk dus met veel geloof uit naar de wedstrijd van morgen.”

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Lille kwalificeert zich voor de achtste finales die op 11 en 18 maart worden afgewerkt.

Volledig scherm Erik ten Hag won vorige week met Ajax met 1-2 bij Lille. © ANP

Volledig scherm Noussair Mazraoui. © Pim Ras Fotografie