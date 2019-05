Tagliafico stelt Ajax-fans gerust: ‘Ik blijf’

Tagliafico (26), die in januari 2018 voor vier miljoen euro overkwam van Independiente, heeft nog een contract tot medio 2022 in Amsterdam. Hij speelde sinds zijn komst naar Ajax 57 wedstrijden waarin hij zes keer tot scoren kwam. Met de successen in het huidige seizoen werd ook de dertienvoudig Argentijns international nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek aankomende zomer.



Eerder gaf doelman Andre Onana al te kennen dat hij nog een seizoen bij Ajax zou blijven. Vooralsnog is Frenkie de Jong de enige die zeker een transfer maakt. De middenvelder uit Arkel gaat voor 75 miljoen euro naar Barcelona. Ook aanvoerder Matthijs de Ligt wordt veelal gelinkt aan een overstap naar Barça.