Talent Leo Sauer laat zich zien bij Feyenoord, AZ wint van Bologna met Beukema

AZ wint van Bologna van Beukema

AZ speelt donderdag een uitduel met FC Santa Coloma, de nummer drie van afgelopen seizoen in Andorra. De return van het tweeluik in de derde voorronde van de Conference League staat een week later in Alkmaar op het programma. AZ opent de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.