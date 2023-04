Talenten AZ schrijven geschiedenis, Hajduk Split wacht in finale UEFA Youth League

Met samenvattingAZ Onder-19 heeft zich geplaatst voor de finale van de UEFA Youth League. In de halve finale speelde AZ met 2-2 gelijk tegen Sporting Clube de Portugal, maar ook de talenten van AZ gingen er met de zege vandoor na een strafschoppenserie. In de finale wacht maandag (18.00 uur) de Kroatische kampioen Hajduk Split.

Waar gisteravond Mathew Ryan twee penalty's pakte tegen Anderlecht, deed de 18-jarige doelman Rome Jayden Owusu-Oduro dat vanmiddag in Genève tegen de leeftijdsgenoten van Sporting. Donderdagavond plaatste het grote AZ zich al na penalty's voor de halve finale van de Conference League tegen Anderlecht en ook bij AZ Onder-18 bracht dat de beslissing.

Eerder dit toernooi maakte de talentvolle ploeg van trainer Jan Sierksma al indruk door FC Barcelona en Real Madrid te verslaan. Vanmiddag werden dus ook de leeftijdsgenoten van Sporting verslagen.

Na een vroege achterstand draaiden Ernest Poku en Ro-Zangelo Daal de boel om. Vooral de krulbal via de binnenkant van de paal van Daal was bijzonder fraai. Na rust kwam Sporting weer op gelijke hoogte en door een rode kaart van Finn Stam, die na 95 minuten nog werd weggestuurd omdat hij per ongeluk een speler van Sporting onderuit schopte toen hij de bal wilde wegwerken, kwam AZ ook nog met tien man te staan.

AZ viert het halen van de finale van de Youth League.

Finale tegen Hajduk Split

Toch lukte het AZ om de 2-2 vast te houden tot aan het einde van de verlenging. AZ miste één strafschop, maar Sporting schoot er twee mis, waardoor Jayden Addai de beslissende pingel kon benutten. Maandagavond (18.00 uur) neemt AZ het in de finale in het Stade de Genève op tegen Hajduk Split. De hoogste jeugdkampioen van Kroatië won in de tweede halve finale overtuigend van de leeftijdsgenoten van de Italiaanse topclub AC Milan: 3-1.



In het stadion van Servette FC, waar maandag ook de finale wordt gespeeld, werden de talenten van Hajduk Split gesteund door duizenden fanatieke fans die met veel gezang en vuurwerk voor een mooie sfeer zorgden. Of er (naast vrienden en familieleden) ook AZ-supporters afreizen naar Zwitserland voor de finale is nog niet bekend.

Meerdink mogelijk wel bij finale

Het is de eerste keer dat een Nederlandse club in de finale staat van het prestigieuze clubtoernooi voor jeugdspelers. Zeer waarschijnlijk is Mexx Meerdink er ook bij in de finale. De 19-jarige spits en zoon van Martijn Meerdink schoot donderdag met de vierde penalty de hoofdmacht van AZ naar de halve finales van de Conference League, waarin de ploeg van Pascal Jansen het op 11 en 18 mei mag gaan opnemen tegen West Ham United.

Nummer vier AZ speelt zondagavond (20.00 uur) de thuiswedstrijd tegen RKC, waarin het zal hopen te profiteren van een gelijkspel bij PSV - Ajax die nu vijf punten meer hebben. Mogelijk is Meerdink ook in die wedstrijd nodig, omdat de Griekse spits Vangelis Pavlidis donderdagavond tegen Anderlecht uitviel met een enkelblessure na een overtreding van Jan Vertonghen.

Vorig jaar werd de Youth League gewonnen door Benfica en sinds de eerste editie in het seizoen 2013/2014 werd het toernooi telkens door de talenten van Europese grootmachten gewonnen. Onder meer Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid en FC Porto wonnen het toernooi verder. Het kleinere Red Bull Salzburg pakte de prijs in 2017. Nu staan voor het eerst twee clubs tegenover elkaar in de finale die zich hebben geplaatst als landskampioenen, via het zogenoemde ‘Champions Path’. Het deelnemersveld wordt aangevuld met de hoogste jeugdteams van de deelnemers uit de Champions League.

