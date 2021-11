Te Kloese kon geen nee zeggen tegen Feyenoord: ‘Ik ben trots en vereerd’

Koevermans kondigde eind oktober zijn vertrek aan omdat hij na een reeks incidenten niet langer het gevoel had goed te kunnen functioneren. Bij de ex-tennisprof werden in september ‘s nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club.

Te Kloese begint medio januari aan zijn werkzaamheden in De Kuip. Hij was sinds eind 2018 algemeen manager bij de Amerikaanse club LA Galaxy. Daarvoor was hij in dienst van de Mexicaanse voetbalbond en werkte hij als hoofd van de scouting en hoofd van de jeugdopleiding bij diverse clubs in Mexico. Zijn loopbaan als voetbalbestuurder begon bijna twintig jaar geleden onder de hoede van Hans Westerhof bij Chivas Guadalajara.