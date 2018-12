Te Vrede sluit jaar af met hoogste cijfer, ook El Khayati en Kuwas blinken uit

Door Nik Kok

Toch gingen maar weinig spelers gaan met een desastreus laag cijfer de kerst in. Erick Gutiérrez (PSV) en de Vitessenaren Rasmus Thelander, Bryan Linssen en Roy Beerens kregen dat cijfer.

VVV – PEC Zwolle 2-0

VVV: Van Crooy 6; Rutten 6,5 (74. Dekker -), Promes 6, Röseler 6, Kum 6,5; Linthorst 6,5, Opoku 6,5, Susic 6,5; Joosten 6,5 (90. Samuelsen -), Mlapa 5,5, Grot 5.

PEC Zwolle: Boer - ; Ehizibue 6, Van den Berg 6, Van Polen 5,5, Paal 5,5; Dekker 6, Flemming 5 (67. Elbers), Leemans 5; Namli –(28. Van der Hart 5), Van Duinen 5, Van Crooy 5.

Scheidsrechter Kooij: 5,5

Man of the match: Het is heerlijk om de complete Tino-Sven Susic in de ploeg te hebben. De Bosniër is een zekerheid op het gebied van strafschoppen. Hij benutte tegen PEC al zijn derde van het seizoen. In de slotfase liet de voormalige WK-deelnemer ook nog eens zien over de nodige techniek te beschikken met een fraaie passeerbeweging.

Volledig scherm Tino-Sven Susic opent de score vanop de stip. © ANP Pro Shots

Excelsior – Heracles 0-3

Heracles: Blaswich 7; Droste 6, Rossmann 6,5, Van den Buijs 6, Van Hintum 6,5; Duarte 6,5 (89. Dos Santos -), Osman 6,5 (83. Van de Berg -), Van Nieff 6, Merkel 6,5; Kuwas 7,5, Peterson 7 (84. Van der Water -).

Scheidsrechter Bax: 7

Man of the match: Met een assists en een doelpunt was Brandley Kuwas de hoofdverantwoordelijke voor pas de tweede uitzege van het seizoen van Heracles. De Heraclied heeft nu al meer doelpunten gemaakt dan hij in het hele vorige seizoen deed.

Volledig scherm Brandley Kuwas viert de 0-3. © ANP Pro Shots

PSV – AZ 3-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 6, Isimat-Mirin 5, Viergever 7, Angeliño 6; Gutiérrez 4,5 (86. Malen -), Pereiro - (Sadilek 6,5), Hendrix 6; Bergwijn 6,5 (90. Gakpo -), De Jong 6, Lozano 6,5.

AZ: Bizot 5; Svensson 6 (78. Johnsen –), Vlaar 6,5, Koopmeiners 6,5, Ouwejan 6,5 (78. Wijndal –); Midtsjö 7, Til 7, Maher 7; Stengs 7 (85. Gudmundsson –), Seuntjens 7, Idrissi 6,5

Scheidsrechter Van Boekel: 5

Man of the match: Hoewel hij dit seizoen nog niet eerder samenspeelde met Nicolas Isimat-Mirin achterin was Nick Viergever tegen zijn oude club AZ even betrouwbaar als altijd.

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin. © Thomas Bakker

NAC – Heerenveen 4-2

NAC: Van Leer 6; Van Anholt 6, Klomp – (35. El Allouchi 7), Koch 6, Mets 6,5, Leigh 7; Rosheuvel 6,5, Verschueren 6, Nijholt 6 (46. Mühren 6), Korte 7; Te Vrede 8 (90. Van Hooijdonk -).

Heerenveen: Hahn 6; Floranus 5,5, Høegh 6, Pierie 5, Woudenberg 6; Kobayashi 5, Vlap 6,5 (82. Lammers -), Rienstra -; Van Bergen 6 (70. Schmidt -), Van Amersfoort 5,5, Zeneli 7 (46. Bruijn 5,5).

Scheidsrechter Kamphuis: 5,5

Man of the match: Mitchell Te Vrede is op weg naar zijn meest produktieve seizoen door zijn twee doelpunten tegen Heerenveen.

Volledig scherm Mitchell Te Vrede. © ANP Pro Shots

Fortuna Sittard – FC Groningen 0-0

Fortuna Sittard: Koselev 6.5, Ninaj 6, Dammers 6.5, Heerings 6, Pinto 7, Hutten 6, Smeets 6, Diemers 5 (58. El Messaoudi 6), Rodríguez 6,5, Novakovich 6,5 (90. Semedo -), Stokkers 6 (90. Essers -)

FC Groningen: Padt 6.5, Zeefuik 6, Te Wierik 6, Chabot 6, Handwerker 5 (80. Antuna -), Doan 6.5, Reis 5, Memisevic 6, Warmerdam 5 (58. Mendes Moreira 6), Breij 5 (58. Hrustic 6), Mahi 6.

Scheidsrechter Lindhout: 4

Man of the match: In een wedstrijd die het aanzien nauwelijks waard was, vormde Michael Pinto een spaarzaam lichtpuntje. Met zijn drang naar voren stond de linksback geregeld aan de basis van het gevaar bij Fortuna.

Volledig scherm Michael Pinto. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Ajax 1-3

FC Utrecht: Jensen 5; Klaiber 7, Leitschert 6, Janssen 6, Gavory 5,5 (72. Bahebeck -); Gustafson 6, Van Overeem 6,5 (72. Van de Streek -), Emanuelson 6; Kerk 5 (46. Van der Maarel 6), Venema 6, Tannane 5.

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6,5, De Ligt 7, Blind 7, Wöber 5 (61. Sinkgraven -); Schöne 6,5, De Jong 7; Ziyech 6,5, Van de Beek 6, Tadic 6; Dolberg 7.

Scheidsrechter Higler: 5

Man of the match: Kasper Dolberg was tegen FC Utrecht weer eens een keer balvast. Hij scoorde ook de belangrijke openingstreffer en een overtreding op hem was goed voor de strafschop die door Tadic werd benut.

Volledig scherm Kasper Dolberg. © ANP

ADO Den Haag – Feyenoord 2-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Troupée 5,5, Kanon 6, Beugelsdijk 6,5, Meijers 6; Bakker 6, Immers 5,5, El Khayati 7,5; Becker 6, Falkenburg 5,5 (78. Goppel), Lorenzen 5,5 (78. Yuning -).

Feyenoord: Bijlow 6; Nieuwkoop 4, Van Beek 6, Van der Heijden 5,5, Verdonk 6; Tapia 5, Toornstra 5 (68. Kökcü -), Vilhena 5,5; Berghuis 5,5, Van Persie 6 (78. Geertruida -), Larsson 5,5 (89. El Hankouri -).

Scheidsrechter Blom: 6,5

Man of the match: Nasser El Khayati was weer eens de man van de wedstrijd bij ADO met twee treffers. Het is de vraag hoe lang hij nog behouden blijft voor de ADO en de eredivisie.

Volledig scherm Nasser El Khayati viert de 1-0. © ANP Pro Shots

De Graafschap – Vitesse 2-2

De Graafschap: Etemadi 6,5; Owusu 6, S. Nieuwpoort 5, Van de Pavert 6, Tutuarima 5; Bakker 5,5 (39. Vet 6), El Jebli 6,5, Olijve 6,5; Narsingh 6,5 (72. Thomassen -), Serrarens 5,5, Van Mieghem 5,5 (54. Burgzorg 6).

Vitesse: Eduardo 5,5; Karavaev 5,5, Thelander 4,5, Clarke-Salter 5,5, Büttner 6; Serero 5,5, Bero 6,5, Foor 5; Ødegaard 6,5, Linssen 4,5, Beerens 4,5 (68. Clark -).

Scheidsrechter Kuipers: 5

Man of the match: Furdjel Narsingh was bijna verantwoordelijk voor de winnende treffer tegen Vitesse maar die club kwam toch nog terug. Narsingh was met zijn snelheid niettemin een gevaar voor de Vitesse-defensie.

Volledig scherm Furdjel Narsingh (l) viert het openingsdoelpunt met Frank Olijve. © ANP Pro Shots

FC Emmen – Willem II 0-2

FC Emmen: Scherpen 5,5; Gronsveld 5, Veendorp 5,5, Bakker 6, Siekman 5, Cavlan 5,5; Chacon 5, Bijl 6, Niemeijer 5 (56. Pedersen 5); Arias 5 (80. Marinus -), Jansen 6,5.

Willem II: Branderhorst 6,5; Lewis 6, Heerkens 6, Peters 6,5, Palacios 6; Llonch 5,5, Crowley 7 (90. Kristinsson -), Anita 6. Dankerlui 5,5, Sol 6, Özbiliz 6 (86. Saddiki -)

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5

Man of the match: Dan Crowley was de beste man aan Willem II-zijde. Hij heerste op het middenveld van de Tilburg.