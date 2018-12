Technisch directeur Remco Oversier per direct weg bij NEC; club in alle rust op zoek naar opvolger

NIJMEGEN - NEC en Remco Oversier gaan per direct uit elkaar. Dat meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Volgens NEC verschillen technisch directeur Oversier en de club te veel van inzicht over de te varen koers met betrekking tot het technisch beleid bij de club.

Trainer Jack de Gier neemt voorlopig de taken van Oversier waar met betrekking tot het eerste elftal, laat algemeen directeur Wilco van Schaik weten. Technisch commissaris Leen Looyen, manager scouting Nick Kersten en Iddo Roscher en Dominique Scholten van de jeugdopleiding nemen de overige taken van Oversier waar. Van Schaik is voorlopig eindverantwoordelijk voor het technisch beleid.

Van Schaik stelt pas op zoek te gaan naar een nieuwe technisch directeur als NEC een visie met betrekking tot technisch beleid heeft opgesteld. ,,Wij gaan eerst eens goed op papier zetten, wat we eigenlijk verwachten binnen NEC op technisch gebied. Dat is heel belangrijk. Wat zijn de eisen die we stellen aan het klimaat om tot prestaties te komen? Welke werkwijze hebben we voor ogen? Dan pas zullen we een sollicitatieprocedure starten.’’

Vanwege de winterse transferperiode voelt Van Schaik zich niet geroepen snel te handelen. ,,We hebben genoeg mensen en kwaliteiten om deze transferwindow af te handelen. Het is niet zo dat Remco alles alleen deed. Hij heeft het uitstekend gedaan, maar deed dat met mensen om hem heen. We hoeven ook niet vol de transfermarkt op zoals in de zomer. De winter is altijd rustiger. We laten ons niet opjagen. Het kan een maand of zo maar zeven maanden duren. Het gaat ons erom dat de technisch directeur past bij de visie van NEC.’’