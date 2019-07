Tegen Basel moet het anders vindt Dumfries: ‘Als kerels spelen, niet als vandaag’

PSV werd in de beginfase van de wedstrijd overlopen door Ajax en moest zich herpakken. Dumfries hield het geloof in een goed resultaat. ,,Het is zonde dat je in de eerste minuut al achterkomt, maar je moet door. De wedstrijd proberen te kantelen. Helaas is dat niet gelukt”, zei de rechtsback, die de volle 90 minuten speelde.



De automatismen moeten ook nog in de ploeg geslepen worden bij PSV, dat de laatste weken een aantal nieuwe jongens verwelkomde en een aantal vertrouwde krachten zag gaan. Of dat niet lastig is? ,,Natuurlijk moet je wennen aan elkaar, je kent elkaar nog niet zo goed. Maar het team wordt steeds sterker, er komen telkens nieuwe jongens blij, daar ben ik alleen maar hartstikke blij mee”, aldus Dumfries, die ook al vooruit blikte op de return tegen FC Basel. ,,Dat is een volwassen ploeg, we weten dat het een zware wedstrijd wordt en moeten honderd procent gefocust zijn. En als kerels spelen, niet zoals vandaag (tegen Ajax, red.).”