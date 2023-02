Teleurgesteld Sparta betreurt wangedrag fans: ‘Ook bij ons stijgt het aantal stadionverboden’

,,Sparta Rotterdam is uitermate teleurgesteld dat de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht gisteravond tijdelijk is onderbroken door scheidsrechter Kooij vanwege het gooien van voorwerpen richting het speelveld. Het familiaire karakter en de ongedwongen sfeer, waarmee we als Sparta zo onderscheidend zijn, staat hoog in het vaandel en onacceptabel gedrag dient direct te worden bestraft”, schrijft de Rotterdamse club.

,,We moeten constateren dat er een trend gaande is in het betaald voetbal waar zelfs Sparta mee te maken heeft. Weliswaar in mindere mate dan de grotere incidenten die we de afgelopen periode hebben gezien in de diverse stadions, maar we sluiten onze ogen er niet voor dat het aantal stadionverboden ook bij Sparta aan het stijgen is”, aldus directeur Manfred Laros.