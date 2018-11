Teleurgestelde Advocaat wil tegen zijn ‘cluppie’ ADO wél overtuigen

Door Tim Reedijk



Advocaat kijkt elke wedstrijd terug. Maar die tegen de amateurs uit Hendrik-Ido-Ambacht, die weigert hij nog eens aan te zetten. Te slecht. ,,Ik heb ‘m toch al gezien? Nee, normaal kijk ik alles terug, maar deze niet. We moeten ons nu concentreren op zondag, dat is nu bepalend.”



De 71-jarige ‘Kleine Generaal’ was helemaal niet te spreken over zijn ploeg, die in de eredivisie aan een opwaartse mars bezig is waar tegen ASWH weinig van was terug te zien. ,,Heel teleurstellend en dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. We gaven elke bal aan de tegenstander en leden veel te veel onnodig balverlies. Dat moet zondag een stuk beter.”



Want zondag wacht ADO. De club waar Advocaat van zijn tiende tot 25ste gespeeld heeft en, naar eigen zeggen, opgevoed is. En hij weet, gezien het feit dat alles in de subtop cq middenmoot zó dicht op elkaar staat, dat hij een concurrent voorlopig kan loslaten door te winnen. ,,Het is een lastige ploeg met snelheid voorin en een goed middenveld. Ook nu gaat het erom: kunnen we ze op afstand zetten of komen ze erbij? In die zin is elke wedstrijd bepalend tot het einde van de eerste seizoenshelft. Tot nu toe doen we wat we moeten doen. In december moeten we zeggen of dat genoeg is geweest of niet.”