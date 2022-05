Teleurgestelde Heracles-supporters halen verhaal bij clubleiding, Wormuth boos om uitblijven penalty

Wormuth, die na dit seizoen overstapt naar FC Groningen, was ook boos. De Duitser vond dat Heracles kort na rust bij een achterstand van 1-0 een strafschop had verdiend toen Sparta-verdediger Aaron Meijers de bal op zijn hand kreeg. De bal schampte daarvoor zijn bovenbeen en dat was voor de VAR reden om scheidsrechter Danny Makkelie te laten weten dat het geen penalty was.

,,Maar dit is toch duidelijk hands?”, zei Wormuth bij ESPN, nadat hij de tv-beelden had gezien. ,,Ik heb heel vaak gezegd dat we beslissingen van de arbitrage moeten accepteren. Maar dit had de wedstrijd kunnen veranderen, dit had een penalty moeten zijn.” Meijers had een andere lezing. ,,Ik zag de bal niet aankomen”, zei de linksback van Sparta. ,,De bal komt 100 procent zeker op mijn knie en gaat daardoor op mijn arm. Dan is de regel dat het geen strafschop is. Ik kon er echt niets aan doen, anders had ik mijn arm wel weggetrokken.”