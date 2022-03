Teleurstelling groot bij AZ, Bodø/Glimt kegelt Alkmaarders in verlenging uit Europa

AZ is door Bodø/Glimt uitgeschakeld in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders liepen na verlenging tegen een onnodig gelijkspel (2-2) aan dat de kleine nederlaag in Noorwegen (2-1) niet kon goedmaken. AZ was lang de betere ploeg in eigen huis en stond vrijwel de hele wedstrijd op voorsprong. Het bleek niet genoeg.

AZ is in korte tijd veel troeven kwijtgeraakt die het in de voorbije maanden zo zorgvuldig had opgebouwd. Eerder al liep het averij op in de eredivisie op weg naar de derde plaats van Feyenoord en werd het door Ajax uitgeschakeld in het bekertoernooi.

AZ nam al in de eerste helft de gewenste voorsprong via Vangelis Pavlidis en kwam sowieso goed uit de startblokken in het eigen stadion. De vieze smaak van de uitnederlaag in Noorwegen, die tot stand was gekomen door een uiterst dubieuze penalty van de Noorse opponent in de blessuretijd, werd er bijna door weggespoeld.

Bruno Martins Indi

Maar een fout achterin van de dit seizoen juist zo degelijk spelende Bruno Martins Indi bracht de Noren daarna alweer snel en onnodig op gelijke hoogte. Aanvaller Pellegrino profiteerde van een fout van de centrale verdediger die onterecht rekende op ingrijpen van zijn eigen doelman Peter Vindahl.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis viert de 1-0. © ANP

De gelijke stand was van korte duur, want de nieuwe voorsprong van AZ kwam er nog voor rust via alweer Pavlidis die een vlot lopende aanval over rechts kon binnentikken. Nog één doelpunt volstond vanaf toen voor het bereiken van de volgende ronde.

Het was het gevolg van een helft lang vol gas geven van AZ dat de in december, januari en februari opgezette lijn weer wat afgevlakt had zien worden met een nederlaag in de beker tegen Ajax, een verliespartij in de eredivisie tegen FC Twente afgelopen zondag en dus ook een uitnederlaag in Noorwegen.

Reuzendoder

Alsof AZ in Alkmaarweer wat goed wilde maken, trok het ten aanval tegen de reuzendoder uit Noorwegen. Zij hadden clubs als AS Roma en Celtic verslagen, maar bleken in Alkmaar toch ook vaak maar een beperkte opponent. Wat ook hielp bij AZ was de inbreng van Jordy Clasie. De door bondscoach Louis van Gaal in de voorselectie opgenomen middenvelder moest de heenwedstrijd nog aan zich voorbij laten gaan, maar toonde in Alkmaar weer aan belangrijk te zijn voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Clasie haalde het einde van de wedstrijd echter niet. Hij moest zich tien minuten voor tijd laten wisselen.

De bevrijding voor AZ bleef uit. Het was dan wel beter dan de tegenstander, de treffer die de ploeg naar de volgende ronde zou brengen bleef uit. Jesper Karlsson schoot twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd snoeihard op de lat, terwijl echt uitgespeelde kansen uitbleven. Een scenario waarbij Bodø/Glimt met een tegentreffer alsnog door zou gaan was daarom steeds reëel. Ook al speelden de Noren offensief weinig klaar.

Volledig scherm Bruno Martins Indi baalt. © ANP

Zakaria Aboukhlal en winteraanwinst Kamal Sowah bleken weinig gelukkige invallers waardoor er nooit echt sprake was van een alles-of-niets-offensief. Het tweetal kreeg in de verlenging kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar het waren de Noren die aan het eind van de eerste helft van de verlenging de gelijkmaker forceerden. De treffer van de IJslander Alfons Sampsted maakte een einde aan het Europese avontuur van AZ.

Owen Wijndal hoefde niet lang na te denken over de vraag waarom AZ zich niet heeft geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. ,,We waren denk ik beter en kregen de beste kansen”, zei de aanvoerder. ,,Maar als je die niet benut, dan krijg je dit. Zij krijgen één kans in de verlenging, maar die gaat er dan wel in.” ,,En we waren graag verder gegaan in Europa. Maar nu moeten we er in de Eredivisie maar het beste van maken. Zondag spelen we tegen Willem II, dan moeten we deze teleurstelling hebben verwerkt.”

