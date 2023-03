Teleurstelling over Feyenoord en Excelsior om OneLove: ‘Respect voor iedereen, maar niet helemaal?’

De John Blankenstein Foundation is teleurgesteld in de clubleidingen van Feyenoord en Excelsior. De aanvoerders van de twee Rotterdamse club hebben er voor komend weekend opnieuw voor gekozen de OneLove-band niet te dragen en met een aangepaste aanvoerdersband te gaan spelen.

,,Het doet de John Blankenstein Foundation goed dat komend weekeinde veel aanvoerders de OneLove-band om doen. Ook op de sportvelden is geen ruimte voor racisme en discriminatie. Helaas houden we er ook een wat nare bijsmaak aan over”, aldus de stichting die de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de sportwereld hoopt bevorderen in een verklaring.

,,Bij de vorige actie, in oktober, was de Internationale Coming Out Dag de aanleiding voor het dragen van de OneLove-aanvoerdersbanden. De aanvoerders van Feyenoord en Excelsior wilden de band toen niet dragen. Dit keer is gekozen voor de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart). Opnieuw doen de aanvoerders de OneLove-band, een band die staat voor inclusie en diversiteit in de breedste zin van het woord, niet om. Het stelt ons teleur dat het de leiding van de clubs in zes maanden tijd niet is gelukt om de aanvoerders duidelijk te maken waar deze band voor staat.”

Quote Hoe voelt dat nu, voor een lhb­ti-supporter van Feyenoord of Excelsior die zijn aanvoerder zondag met een andere aanvoer­ders­band ziet lopen?

Volgens de foundation gaan de clubs ,,voorbij aan hun verantwoordelijkheid”. ,,Hoe voelt dat nu, voor een lhbti-supporter van Feyenoord of Excelsior die zijn aanvoerder zondag met een andere aanvoerdersband ziet lopen? Respect voor iedereen, maar dus toch ook weer niet helemaal? Het is niet alleen een klap in het gezicht van lhbti-supporters, maar ook pijnlijk voor spelers en andere betrokkenen in het voetbal”, zo reageerde de John Blankenstein Foundation teleurgesteld.

,,De laatste jaren komen steeds meer profvoetballers uit de kast, zoals de Australiër Joshua Cavallo, de Brit Jake Daniels en onlangs de Tsjech Jakub Jankto. Eindelijk voelen voetballers zich steeds meer vrij om te zeggen wie ze zijn. Wat nou als ook in Nederland voetballers met een knoop in hun maag op het veld lopen en eindelijk overwegen te vertellen homoseksueel te zijn en te leven in vrijheid? Hoe zal het voor hen zijn om te zien dat er een paar andere aanvoerdersbanden worden gedragen?”

Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi

Begin deze week maakte Feyenoord bekend dat aanvoerder Orkun Kökcü zondag in de competitiewedstrijd tegen Ajax met een aangepaste aanvoerdersband gaat spelen. Later besloot Excelsior hetzelfde met betrekking tot Redouan El Yaakoubi. Beide captains voelen zich niet comfortabel bij het dragen van de OneLove-band.

Volgens minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport, is het ,,niet de vorm die ertoe doet”. ,,Het gaat erom dat je heel hard voor deze boodschap staat, in alles wat je doet. Niet alleen vandaag, niet alleen deze week, maar het héle jaar. In ons land is geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting, in welke vorm dan ook”, zei Helder vrijdagochtend. ,,Iedereen kiest zijn eigen vorm en dat vind ik veel belangrijker, we moeten zorgen dat we het er met z’n allen over hebben. Ik ben heel blij dat de clubs zich aansluiten bij de campagne, maar op hun eigen manier. Het gaat pas werken als we het allemaal uitdragen.”

