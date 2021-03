Teleurstelling overheerst na remise, Jong Oranje kan kwartfinales nog wel bereiken

,,Ik sta hier toch wel met een vervelend gevoel, omdat we hier meer uit konden halen. Zeker op de manier waarop je op voorsprong komt", zei aanvoerder Teun Koopmeiners tegenover de NOS, die daarmee doelde op de treffer van Justin Kluivert. De aanvaller kreeg een cadeautje van de Duitse doelman en pakte dat uit door de bal in een leeg doel te schieten. ,,De keeper wist het even niet meer, toen ik druk zette. Dit zijn de mooie spitsengoals", vond Kluivert.

Hij leek lange tijd matchwinner te worden, totdat Lukas Nmecha vlak voor tijd voor de gelijkmaker zorgde door een goede actie van invaller Jonathan Burkhardt. Over de hele wedstrijd gezien vond Koopmeiners het gelijkspel terecht. ,,Maar eigenlijk kan mij dat vrij weinig schelen. Ik wil gewoon met drie punten van dat veld stappen.” Een domper voor hem: tegen Hongarije is de aanvoerder er niet bij vanwege een schorsing. ,,Echt enorm kloten. De scheidsrechter gaf in de rust toe dat hij de gele kaart te makkelijk had gegeven. Daar heb ik nu alleen helemaal niks meer aan.”

Ook bondscoach Erwin van de Looi baalde van het gelijkspel. ,,Duitsland heeft geprobeerd ons het voetbal onmogelijk te maken. Zelf kregen zij ook niet veel kansen. Als je dan zo lang voor staat, is het balen als je de punten moet delen", zei hij voor de camera van de NOS.



Waarom hij niet met Myron Boadu speelde of Brian Brobbey niet eerder inbracht, pure spitsen, in plaats van Kluivert (een vleugelspeler) en Dani de Wit (een middenvelder). ,,We spelen met twee bewegende spitsen en gebruiken geen vleugelspelers", antwoordde Van de Looi geïrriteerd. ,,Ik vond dat we prima speelden en het daarom niet nodig om een extra spits te brengen. We mochten ook nog maar één keer wisselen en dan wil je die wissel zo lang mogelijk uitstellen.” Brobbey kwam erin met nog iets meer dan twee minuten reguliere speeltijd.

Volledig scherm Justin Kluivert pakt het cadeau van Finn Dahmen uit. © AFP

Noa Lang

De bondscoach sprak zorgelijk over Noa Lang, die na twintig minuten spelen uitviel met een ogenschijnlijk zware knieblessure. ,,Hij loopt met een brace en ging in tranen van het veld. Meestal is dat geen goed teken. Zondag gaan onderzoek doen. We hopen dat het meevalt.”

Jong Oranje kan nog altijd de kwartfinales bereiken. Dan moet het zelf met twee doelpunten verschil winnen van Hongarije en dan mogen Duitsland en Roemenië niet met 2-2 gelijkspelen. ,,We moeten vol gas geven tegen Hongarije en met een overwinning komen we gewoon op 5 punten. Hopelijk zijn we dan daarmee door naar de kwartfinales", zei Kluivert bij de NOS.

Volledig scherm Erwin van de Looi geeft Noa Lang een knuffel na zijn aftocht in tranen na een knieblessure. © Pro Shots / Paul Meima