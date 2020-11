Telstar komt bij Jong AZ niet verder dan gelijkspel

Keuken Kampioen Divisie Thomas van Bommel maakt net als vader Mark eerste profgoal tegen Helmond Sport

30 oktober Thomas van Bommel maakte vanavond zijn eerste goal in het betaald voetbal. De 18-jarige zoon van Mark schoot in de 93ste minuut de 1-1 binnen namens MVV Maastricht in de uitwedstrijd bij Helmond Sport.