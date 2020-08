Telstar speelt met naam Simon Kistemaker op shirt

Keuken Kampioen Divisie NAC begint jacht op promotie met klinkende zege op Jong AZ

7:42 Een goed begin is het halve werk. NAC heeft in eigen huis meteen de promotiewens vetgedrukt onderstreept. Bij het officiële debuut van trainer Maurice Steijn werd Jong AZ met 6-1 verslagen. Daardoor is NAC meteen (mede)koploper.