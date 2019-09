Ten Hag: Ajax moet normaal doen bij PSV

,,Ons eigen spel spelen, aanvallen. Dat we vorig seizoen daar met 3-0 verloren zegt me niets. Ajax heeft wel vaker in Eindhoven verloren. Dat kunnen we doorbreken door uit te gaan van eigen kracht."



Mogelijk behoort Donny van de Beek weer tot de selectie. Ten Hag: ,,Hij heeft de groepstraining woensdag hervat. We gaan zijn activiteiten van de laatste dagen evalueren. Misschien dat hij mee kan. Maar ik ben niet bereid risico's met hem te nemen. Natuurlijk, PSV is een belangrijke wedstrijd. Er volgen echter nog veel meer belangrijke duels voor ons."



De coach zei verder dat Hakim Ziyech, de afgelopen dagen licht aangeslagen, geen blessure heeft.