Ten Hag: ‘Als we nu laatste 16 niet halen, is er geen man overboord’

Door Johan Inan Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff-Arena een zege nodig om zich te plaatsen voor de achtste finales. Directie en trainer spraken eerder al uit dat het doel voor dit seizoen is om Europees te overwinteren, met de ambitie om door te stoten in de Champions League.

,,Wij zijn heel ambitieus”, stelt Ten Hag. ,,De club sprak niet voor niets van een tussenjaar. Maar we willen bij de laatste zestien horen en we hebben er ook alle vertrouwen in dat we daarbij gaan horen. Ik, en wij als team, zijn overtuigd dat we bij de beste zestien van Europa moeten zitten.”

Voor Ajax staat tegen Atalanta veel op het spel. Een overwinning levert de Amsterdammers, die door corona een omzetverlies van 45 miljoen verwachten, minimaal 12 miljoen euro op. ,,Financieel gezien voel ik geen druk. Maar wij leggen onszelf druk op. Dit is het platform waarop je je wil meten. Voor de ontwikkeling van de spelers en de uitstraling van de club is het goed. Het Champions League-platform is ons leven. Daar moeten we alles voor geven”, aldus de coach.

Ten Hag weet hoe het niet moet. Vorig jaar sneuvelde Ajax in een onderling gevecht met Valencia (0-1), terwijl de thuisclub aan een punt genoeg had. Die dreun van het mislopen van het doel om toen te overwinteren in het miljardenbal, werkte door, constateerde de oefenmeester in de maanden erna.



,,Toen waren de intenties en de spelers anders. Als we het nu niet halen, is er geen man overboord. De Europa League is ook een heel mooi evenement”, zegt Ten Hag, die desalniettemin mikt op een hereniging met de Europese elite. ,,We zien dit als een finale. Het is namelijk geweldig om toegang te verkrijgen tot de laatste zestien clubs van Europa.”