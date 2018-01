Ten Hag geeft de moed niet op

,,Ik heb in mijn periode bij PSV in deze fase van de competitie wel eens verder voor gestaan'', zei de Tukker. ,,En toen werden we ook geen kampioen. Het is nog heel ver naar het einde van het seizoen. Maar we moeten wel gaan winnen, dat is duidelijk.''



Ten Hag vond dat Ajax op de moeilijk te bespelen grasmat in De Galgenwaard verzuimde om toe te slaan. ,,We waren in de eindfase niet doortastend genoeg. We misten de finesse en daadkracht om de trekker over te halen. Een punt is voor Ajax te weinig.''