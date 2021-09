Ten Hag genoot van ‘hongerig’ Ajax: ‘Dit was klantenbinding’

,,Ik heb het meest genoten van de snelheid, het tempo waarop ballen gespeeld werden”, keek de coach van de Amsterdammers terug.

Hij haalde de openingstreffer aan als voorbeeld. ,,Zoals die eerste goal, hoe Timber de bal verovert. Daarvoor hadden zij intenties om te voetballen, om gevaarlijk te worden. Dat deden ze tot die goal uitstekend.”



Ten Hag gaf zijn spelers een belangrijke opdracht in de aanloop naar het thuisduel met SC Cambuur. ,,Ik wilde dat ze de intensiteit van de Champions League zouden meenemen naar de Eredivisie. Dat hebben ze aardig gedaan”, zei hij na de zege van 9-0.



Ajax evenaarde de grootste competitiezege ooit in de Arena. Slechts één keer eerder won de club een competitiewedstrijd met acht verschillende doelpuntenmakers. ,,We hebben kennelijk gevarieerd aangevallen”, concludeerde Ten Hag.

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax heeft in de drie competitiewedstrijden van dit seizoen in eigen stadion negen punten en een doelsaldo van 19-0 verzameld. Is de club uit Amsterdam niet gebaat bij meer weerstand? ,,Ik maak me geen zorgen”, zei Ten Hag. ,,Ik vind het zelfs prima zo. Het ziet er makkelijk uit misschien. Maar als we dit niet weten op te brengen, dan krijgen we het gewoon erg moeilijk.”



,,Voetballen doe je voor de fans”, zei Ten Hag. ,,Ik denk dat we aan klantenbinding hebben gedaan”, aldus de trainer die erg tevreden was over de invalbeurt van Mohamed Daramy. ,,Op de training zag ik al dat dit een jongen is die we nodig hebben. Hij is sterk, snel en heeft veel diepgang.”

Over Neres en Berghuis

Ten Hag gunde David Neres ook weer eens een basisplaats. ,,Hij aasde op een transfer. Dat is niet gelukt. Nu zet hij die teleurstelling om in motivatie. Ook op de training. Daar kunnen we veel plezier aan beleven.”



Steven Berghuis was verantwoordelijk voor de 2-0. Ten Hag vindt niet dat Berghuis nu pas goede wedstrijden speelt sinds zijn overstap van Feyenoord ,,Wij vinden dat hij vaak degelijk speelt, in het begin is het natuurlijk even wennen. Alleen tegen FC Twente was het slecht. Berghuis groeit, hij zit in dat proces. Daar ben ik hartstikke blij mee.”



Bij Ajax kwamen tegen Cambuur acht verschillende spelers tot scoren. Ten Hag over de breedte van zijn selectie: ,,Ik wil mijn selectie fris houden. Ook in zware maanden wil ik dat mijn spelers fit zijn. Dan heb je een brede selectie nodig.”