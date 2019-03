Ten Hag: Het Nederlandse voetbal mag Ajax bedanken

,,Complimenten voor de afdeling wedstrijdzaken van de KNVB’’, sprak Ten Hag bij Veronica. ,,Er was scepsis in Nederland, maar dit was in het belang van de eredivisie en het verzetten van de wedstrijd heeft bijgedragen aan dit resultaat. We moeten leren denken aan het collectief. Het Nederlandse voetbal mag Ajax bedanken want wij halen de punten binnen.’’

Dat deed Ajax tegen Real Madrid op magistrale wijze. ,,Alles klopte’’, zo had Ten Hag genoten van zijn ploeg. ,,We hebben het zelf afgedwongen. Over twee wedstrijden hebben we dik en dik verdiend gewonnen. Wat we vanavond hebben getoond was grote klasse. Een aantal experts had vraagtekens, maar we hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben en veel in onze mars hebben.’’

De manier waarop Ajax druk zette op de thuisploeg pakte geweldig uit. ,,Ik denk dat we een goed plan hadden. Dat hebben de spelers goed omgezet. Dan moet je ook wat geluk hebben zoals bij die eerste kans van Varane die op de lat gaat. Collectief hebben we een fantastische prestatie geleverd.’’