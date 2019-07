Ten Hag: Ik hoop dat er niets meer gebeurt op de transfermarkt

Johan Cruijff SchaalErik ten Hag kijkt uit naar het treffen met PSV van morgenavond. Ajax kan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal weer beschikken over Andre Onana, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech.

Door Freek Jansen



Het drietal begon deze week aan de voorbereiding in Amsterdam, net als Nicolas Tagliafico. ,,Alleen David Neres zal nog aansluiten, hij keert zondag terug in Amsterdam’’, aldus trainer Erik ten Hag. De wedstrijd tegen PSV wordt door Ten Hag zeker niet gezien als verlengstuk van de voorbereiding. ,,Het is een prijs en we willen alle prijzen pakken’’, aldus de trainer. ,,Het leeft ook bij het publiek, want de Arena is morgenavond uitverkocht. Bovendien kan het duel als de opmaat voor het seizoen worden gezien.’’

Dusan Tadic zat tijdens de persconferentie naast Ten Hag. Toch is het nog niet helemaal zeker dat de Servische aanvaller komend seizoen de aanvoerder van Ajax is. ,,Vorig jaar heb ik het ook pas na 1 september bekend gemaakt, toen definitief duidelijk was hoe de selectie eruit zag’', aldus Ten Hag. ,,We nemen ook de tijd voor de beslissing en kijken naar de juiste afstemming en hiërarchie in de groep.’’

Quote Met de huidige selectie kunnen we aan het werk en op zoek naar het ideale elftal Erik ten Hag

Tadic zelf maakt zich er niet druk om. ,,Voor mij is het een eer, maar we hebben meerdere aanvoerders in onze selectie. Daarom vind ik het ook niet heel belangrijk wie de band draagt. Spelers als Daley Blind, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar zijn ook leiders in de groep. Het belangrijkste is dat wij allemaal alles voor de club geven.’’

Waar bij PSV deze week nog volop over inkomende en uitgaande transfers werd gesproken, kende Ajax enkele rustige dagen. Toch is het afwachten hoe de selectie er over ruim een maand uitziet. Ten Hag: ,,De transfermarkt blijft onvoorspelbaar, maar ik hoop dat er niets meer gebeurt. Onze selectie is groot en sterk genoeg. Hiermee kunnen we aan het werk gaan en de ploeg laten ontwikkelen op zoek naar het ideale elftal. Uit ervaring weet ik dat zoiets meestal na een wedstrijd of zeven á acht in elkaar valt. De kunst is om weer een team te vormen dat tot veel in staat is.’’