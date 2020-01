Ten Hag is Martínez dankbaar: ‘Magnifiek hoe hij dat deed’

,,Die overlevingsdrang zit toch wel een beetje in deze ploeg’', vervolgde de Ajax-coach, die zijn ploeg door de benauwde overwinning drie punten zag uitlopen op AZ. ,,Zeker Martínez straalt dat uit, hij is een toonbeeld van onverzettelijkheid.”



Ten Hag was tevreden met het resultaat, maar erkende ook dat Ajax over geluk niet te klagen had. ,,Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. Het eerste half uur speelden we prima, maar daarna werd het moeizaam. We waren slordig aan de bal, ongedisciplineerd, en brachten niet meer dezelfde energie als daarvoor. Uiteindelijk mogen we blij zijn dat we deze wedstrijd er nog uit slepen. Maar het is duidelijk dat er een tandje bij moet.”