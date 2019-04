Ten Hag is tevreden en richt vizier op Juventus

,,Vooraf weet je dat het een lastige wedstrijd kan worden", zei Ten Hag. ,,Willem II had vier keer op rij gewonnen. Die ploeg zit sinds de winterstop prima in elkaar. Maar we hebben de regie van het duel bepaald. Na rust hadden we weinig meer van ze te duchten. Volgens mij was de lucht er wel een beetje uit bij Willem II."



,,Zondag gaan we trainen en het over Juventus hebben", zei Ten Hag, die zich in ieder geval voor een dagje met Ajax koploper van de eredivisie mag noemen. PSV begint zondag om 16.45 uur aan het uitduel met Vitesse. ,,Ik denk dat ik nog wel een blik op die wedstrijd ga werpen", zei de coach van de club uit Amsterdam.

Veltman