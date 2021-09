Ten Hag kritisch op Ajax: ‘Het was onwennig en we leden veel onnodig balverlies’

,,Het was een lastige wedstrijd", zei Ajax-trainer Erik ten Hag na de 0-2 zege van zijn ploeg op bezoek bij PEC Zwolle. Over spits Haller, die voor beide doelpunten zorgde, was hij wel tevreden: ,,Haller scoort altijd, zijn statistieken zijn fenomenaal.”

,,We hadden veel onnodig balverlies", zei Ten Hag bij ESPN. ,,Ze kregen niet echt grote kansen, maar er waren wel veel dreigende momenten. We hadden zelf eerder de 0-2 moeten maken, maar op deze manier bleef het lang lastig. Je kunt allerlei redenen aandragen waar dat aan ligt. We moesten in een wat andere formatie spelen en het was aanvallend onwennig, met simpel balverlies.”

,,Steven Berghuis is een andere type speler op nummer 10 dan Davy Klaassen is", lichte Ten Hag toe. Klaassen ontbrak door een liesblessure en de oud-Feyenoorder was zijn vervanger op de positie achter Haller. ,,Soms moet Steven wat meer geduld hebben en soms moet hij nog te veel nadenken over het kiezen van de juiste positie. Maar ik zag ook goede dingen, zoals zijn loopactie bij de 0-1.”

Volledig scherm Antony deed maar één helft mee bij Ajax. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Antony was ook onwennig", zei Ten Hag over de Braziliaan die in de rust in de kleedkamer achterbleef. ,,Hij was vergeten hoe hij positie moet kiezen als de bal op links was. Daarbij stond hij al op geel en maakte hij daarna nog een tackle.”

Ajax miste tegen PEC Zwolle onder meer Maarten Stekelenburg en Klaassen. Of zij er woensdag in de Champions League tegen Sporting wel bij zijn? ,,Het wordt een race tegen de klok.”

Steven Berghuis bereidde beide doelpunten van Haller voor maar erkende zelf ook dat hij moest wennen. ,,Het is even iets anders dan rechtsbuiten spelen. Nu speel je in de as van het veld waar het druk is. En je moet samenspelen met de spits. Als rechtsbuiten vorm je een koppel met de rechtsback.”

Volledig scherm Steven Berghuis © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Het kon beter”, zei Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch over zijn eigen spel. ,,Het was niet superslecht, ik heb een beetje gemengde gevoelens. Ik moet zelf vooral rustiger zijn in de eindfase.” ,,We hebben vanavond wel 100 procent moeten geven ja. Aan het einde zaten wat spelers er ook doorheen. Het is altijd weer even wennen na een interlandperiode.”

,,We hebben gedaan wat we konden", vond PEC Zwolle-trainer Art Langeler. ,,We zijn lang in de wedstrijd gebleven en hebben best aardig onder de druk vandaan gevoetbald. Grote gedeeltes van de wedstrijd bleven we goed dicht bij elkaar, na rust was dat minder. Na de 0-2 was de wedstrijd gespeeld. Ajax nam gas terug en gaf ons de bal.”

,,Ik heb best een hoop aanknopingspuntengezien, we speelden een prima partij, maar hebben verdiend verloren. De komende wedstrijden hebben we tegenstanders die niet zo goed zijn als Ajax, dan moeten we dat goede spel om gaan zetten in punten. Ik denk dat onze fans vanavond weer wat sympathie hebben gevonden voor onze ploeg.”

Zwolle heeft na vier wedstrijd nog geen punt gepakt en heeft zelfs nog geen doelpunt gemaakt. De ploeg staat dan ook onderaan in de eredivisie.