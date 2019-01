Ten Hag na afgang in De Kuip: ‘Manier waarop staat ons totaal niet aan’

Ajax incasseerde in de eerste seizoenshelft slechts acht tegentreffers in de competitie. In de eerste twee duels na de winterstop kwamen er daar tien bij, tegen sc Heerenveen (4-4) en zondag in de Klassieker. ,,Dat is de consequentie als je niet gedisciplineerd je verdedigende opdrachten uitvoert’', zei Ten Hag. ,,Voetbal is meer dan alleen balbezit, je moet bovenal je verdedigende taken uitvoeren. We waren voor de winterstop heel goed, maar we moeten ook beseffen waarom we goed waren: omdat we gedisciplineerd waren, als team speelden en bleven doorvechten. Dat zal snel moeten terugkeren.’’



Het elftal van Ten Hag liet zich na een sterke start aftroeven door de thuisclub. ,,We hadden op 0-2 moeten komen, maar in plaats daarvan werd het 1-1. De 3-2 vlak voor rust was het kantelpunt, daarna zijn we niet meer in de wedstrijd geweest. We kwamen afspraken en defensieve taken niet na, zo verzuimden we om te schakelen na spelhervattingen en mee te gaan met de ‘lopers’ van Feyenoord. Over de titel wil ik het vandaag niet hebben. Ik ben heel chagrijnig door dit resultaat.’’