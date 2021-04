Ten Hag na gewonnen topper én feest voor aanwezige fans: ‘Mooi om ze zo gelukkig te zien’

,,Ik heb genoten van Ajax”, vervolgde Ten Hag. ,,We spelen al maanden om de drie dagen een wedstrijd en onze tegenstanders hebben altijd het idee dat er daardoor iets te halen valt. Maar wij kunnen nog een tandje bijschakelen als dat nodig is. Dat zag je in de tweede helft. Na de 1-0 van Davy Klaassen was het gedaan.”



Klaassen tekende in de 90ste minuut ook voor de 2-0. ,,Ook hij gaat altijd voorop in de strijd en Davy staat zo vaak op de goede plek. Hij gaat ook een steeds beter duo met Sébastien Haller vormen. Haller was onze ‘missing link’. Met hem zijn we makkelijker gaan winnen. Ajax krijgt vaak kritiek en de spits van Ajax zeker. Maar kijk naar zijn statistieken. Hij is bij zo veel doelpunten betrokken. Ook weer net bij die 1-0 van Klaassen. Ik ben heel blij met hem.”