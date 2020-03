Ten Hag: Natuurlijk was Ziyech niet blij

Sturing ziet flipper­kast bij Vitesse: ‘Dat de supporters boos zijn op mij, begrijp ik volledig’

7:33 ZWOLLE - De rondo is een flipperkast. Jagen ontaardt in chaos. In verdedigen zit angst opgesloten. En passie is een schaars goed. Vitesse beleeft een waardeloos seizoen. De subtopper uit Arnhem is slecht, zwak en misselijk.