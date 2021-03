Ten Hag niet blij met interlands Jong Oranje: ‘Dit is weer een extra belasting’

Erik ten Hag heeft contact gezocht met bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje over de groepsfase van het EK eind deze maand in Hongarije. De trainer van Ajax heeft benadrukt dat niet al zijn spelers gebaat zijn om daar voor de nationale beloftenploeg uit te komen. ,,En de bondscoach had zeker oog voor mijn plannen”, zei hij.

Van de Looi heeft de Ajacieden Brian Brobbey, Devyne Rensch, Jurriën Timber, Perr Schuurs, Kjell Scherpen en Jurgen Ekkelenkamp in zijn voorselectie opgenomen. Mogelijk is ook Ryan Gravenberch nog beschikbaar, als bondscoach Frank de Boer hem niet nodig heeft bij het Nederlands elftal.

Jong Oranje speelt in de poulefase tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). De knock-outfase wordt vervolgens in de eerste week van juni gespeeld. ,,Laat ik vooropstellen dat we te maken hebben met reglementen”, zei Ten Hag. ,,Maar we hebben ook communicatie met de staf van Jong Oranje. Ik heb de bondscoach gesproken en mijn zienswijze toegelicht.”

Volledig scherm Brian Brobbey is een van de zes Ajacieden die Erwin van de Looi heeft opgenomen in de voorselectie. © ANP

,,Dit is weer een extra belasting voor de spelers, in een toch al heel vreemd seizoen”, weet Ten Hag. ,,Dan moeten we kijken naar wat de waarde is en waar de prioriteiten voor de spelers en de diverse teams liggen. Je praat over een junioren-EK en seniorenniveau. Jong Oranje is een voorportaal, Ajax en het Nederlands elftal zijn eindstations. Dat heb ik ook bij de bondscoach aangegeven.”

,,Voor een aantal spelers kan het ook heel goed zijn om op dat niveau actief te zijn”, vervolgde Ten Hag. ,,We moeten goed kijken naar de belasting die ze krijgen, die ze al gehad hebben en in het vervolg van het seizoen nog krijgen. Daarin moet je keuzes maken, je moet het per individu bekijken.”

Ajax kan vandaag nog niet vertellen welke internationals na komend weekeinde naar hun landenploegen uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Afrika vertrekken. Voor in Engeland klonk de afgelopen week de roep steeds luider om die voetballers vanwege corona in Groot-Brittannië te houden. ,,Veel is nog onder voorbehoud”, meldt een woordvoerder van de club uit Amsterdam. ,,Wat betreft speel locatie en het wel of niet doorgaan van duels. Maar clubs zijn verplicht om spelers af te staan. Na het weekeinde zal er meer duidelijkheid zijn.”



De WK-kwalificatieduels in Zuid-Amerika zijn al wegens het coronavirus uitgesteld.

Volledig scherm Ryan Gravenberch kan de zevende Ajacied bij Jong Oranje worden, als bondscoach Frank de Boer hem niet oproept voor het Nederlands Elftal. © ANP