Ten Hag niet gekend in besluit Huntelaar: ‘Maar na zo'n carrière regisseert hij dat natuurlijk ook zelf’

Ten Hag was vol lof over Huntelaar. ,,Als je ziet hoe hij ook vanavond de ploeg weer bij zijn hand neemt... Echt heel bijzonder. Ik ben ook heel blij met hem. Ik hoor net dat hij vanavond zijn 150ste doelpunt in de eredivisie heeft gemaakt. Dat is zó veel voor iemand die jarenlang in het buitenland heeft gespeeld. Ik hoop echt dat hij het mij in de rest van het seizoen nog heel erg moeilijk maakt. En dan geven wij hem straks een mooi afscheid.”

Ten Hag was tevreden met het spel van Ajax tegen PEC. ,,We hebben karakter getoond en ze met veel energie naar een nederlaag gespeeld.” Ajax werd woensdag door Atalanta uitgeschakeld in de Champions League. ,,Dan weet je dat er druk op het duel met PEC staat. En we misten nog al wat spelers”, doelde Ten Hag op onder anderen Mohammed Kudus, David Neres en Noussair Mazraoui. ,,We hadden er een paar meer kunnen maken, maar ik ben erg tevreden over de manier waarop we ons hebben laten zien.”