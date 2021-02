Ten Hag over afwezige Promes: ‘Hij heeft wens om naar Spartak te vertrekken’

SamenvattingQuincy Promes komt waarschijnlijk niet meer in actie voor Ajax. De 29-jarige aanvaller ontbrak in de selectie voor de bekerkraker tegen PSV. Trainer Erik ten Hag stelde na de 2-1 zege in de kwartfinale dat de absentie te maken heeft met de vertrekwens van Promes, die al langer op het punt staat terug te keren naar Spartak Moskou.

,,Quincy is nog lid van de selectie, maar hij heeft de wens om naar Spartak Moskou te vertrekken”, zei Ten Hag. ,,Daarom hebben we besloten om hem buiten de selectie te laten. Als dat niet doorgaat, blijft hij onderdeel van de selectie want we zijn hartstikke blij met hem. Hoe het ervoor staat weet ik niet. Dat zou je aan Marc Overmars moeten vragen.”

De technisch directeur liet voor de kwartfinale al weten de verwachting te hebben ‘dat het met Spartak nog wel goed zal vallen’. Ajax heeft met de voormalige club van Promes al langer een akkoord over een transfersom. Een definitieve deal bleef vooralsnog uit omdat Spartak onder het contract uit wil kunnen komen als Promes, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident, veroordeeld wordt. Daarvoor heeft de Russische nummer drie Ajax drie opties voorgelegd. ,,Ik kan niet ontkennen dat er ook andere dingen meespelen. Alles speelt mee, ook een eventuele rechtszaak, maar ook dat Antony zich zo stormachtig ontwikkelt”, stelde Overmars vanavond ook.

Tik

Ten Hag breidde met Ajax in januari de voorsprong op PSV uit naar zeven punten in de strijd om de landstitel. Woensdagavond versperden de Amsterdammers de Brabantse rivaal de weg naar de halve finale van de KNVB-beker. Hoe groot die tik is? ,,Dit zal wel een tik zijn”, concludeert Ten Hag. ,,Maar de weg is nog lang. Zij moeten leren, maar dat moeten wij ook doen. Het is zaak om je te blijven verbeteren.”

Idrissi

Ten Hag kon voor het eerst in een wedstrijd beschikken over nieuweling Oussama Idrissi. De van Sevilla gehuurde aanvaller bleef op de bank, net als de volledig van een knieblessure herstelde Mohammed Kudus. ,,We vonden het de wedstrijd er niet naar om hen te brengen. Maar ze kunnen allebei spelen”, besloot de oefenmeester.

