Ten Hag over interlandperiode: ‘Voor veel spelers is dit een verloren week’

Ook Davy Klaassen reageerde na het duel. Voor de camera's van ESPN zei de middenvelder: ,,We winnen verdiend. Het is nooit makkelijk in Heerenveen, ook vandaag niet. In de eerste helft liep het aardig. Als we zuiverder zijn, dan staan we vaker alleen voor de keeper. Met een 0-1 voorsprong kan er altijd nog een goal vallen. We hadden moeite met hun felheid na rust, maar na de 0-2 was het wel gedaan.”



Ook blikte hij vooruit op de clash met Borussia Dortmund: ,,Dat zal een heel andere wedstrijd worden, maar als je wint ga je altijd met een goed gevoel naar het volgende duel.” Dinsdag zal Anthony vermoedelijke terugkeren in de basis. Verhuist Steven Berghuis dan naar de plek van schaduwspits of blijft Klaassen staan? ,,De trainer zal keuzes moeten gaan maken.”