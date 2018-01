Ten Hag over knollentuin Utrecht: 'De mens is de geboren aanpasser'

Fraser: Eerder moeten beslissen, daarna billenknijpen

27 januari ARNHEM – Henk Fraser was zaterdagavond zeer blij met de zege van Vitesse bij PEC Zwolle (2-1). De Arnhemse club bleef daarmee ongeslagen in 2018 en kreeg de subtop van de eredivisie weer in het vizier. Maar de klus in Overijssel was allesbehalve eenvoudig.