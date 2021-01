Ten Hag over rechterkant Ajax in begin tweede helft: ‘Dit was niet goed’

Trainer Erik ten Hag weet niet waarom Ajax na de winterstop zoveel kansen mist. ,,Je hebt soms van die fases in een seizoen”, zei hij na de moeizame uitzege bij Fortuna Sittard (1-2). ,,Ik zou me pas echt zorgen gaan maken als we geen kansen meer krijgen.”

,,Maar we hebben vooral voor rust ontzettend veel kansen gecreëerd”, zei Ten Hag bij ESPN. ,,Dusan Tadic miste er drie of vier, Haller ook. En Antony ook wel twee. Als we er wel een paar meer maken, dan krijgen we het niet zo lastig.”

Ten Hag verklaarde de vele gemiste kansen niet door het volle speelschema. ,,Haller speelde woensdag tegen AZ een helft en Tadic nog korter. En Antony heeft helemaal niet meegedaan. Nee, we moeten gewoon scherper voor het doel worden.”



Ajax dreigde even in de problemen te komen toen Fortuna in de 48ste minuut gelijkmaakte. ,,Onze rechterkant begon veel te slap aan de tweede helft”, doelde Ten Hag vooral op Noussair Mazraoui en Antony. Hij wisselde het duo direct na de gelijkmaker. ,,Als ze goed zijn, dan zijn ze nauwelijks te houden. Maar dit was niet goed”, mopperde hij.



Ten Hag ontkende dat hij afgelopen week een gesprek met de leiding van Borussia Mönchengladbach heeft gevoerd, zoals de Duitse krant Bild meldde. ,,Dat hebben ze fout”, stelde hij. ,,We spelen om de drie dagen een wedstrijd. Mijn focus ligt op Ajax.”

Haller ontevreden: ‘Maken het ons zelf veel te moeilijk’

Sébastien Haller was nauwelijks tevreden na zijn winnende treffer voor Ajax in het uitduel met Fortuna. ,,We maken het ons zelf veel te moeilijk”, mopperde hij. ,,Het is geloof ik al de vierde competitiewedstrijd op rij dat we te veel kansen missen. Dat is ook mijn schuld.”



Haller is met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste vier competitieduels al wel belangrijk voor Ajax. ,,Maar tactisch is er nog veel om te leren”, zei de Franse spits, die eerder deze maand voor 22,5 miljoen euro van West Ham United overkwam. ,,Ajax heeft een heel andere speelwijze dan West Ham. Ik moet me aanpassen en dat heeft tijd nodig. Gelukkig doen mijn coach en mijn ploeggenoten er alles aan om me op mijn gemak te laten voelen.”



Haller werd door ESPN verkozen tot ‘man van wedstrijd.’ ,,Dat vind ik niet terecht”, zei hij. ,,Dit was een teamprestatie.”

Volledig scherm Sébastien Haller. © Pro Shots

Schuurs na nipte zege: ‘Speelden niet ons beste voetbal’

Perr Schuurs zag Ajax vooral voor rust van het uitduel met zijn oude club Fortuna Sittard de ene na de andere kans missen. Uiteindelijk was de verdediger vooral tevreden met de uitslag (1-2). ,,Ik denk dat de overwinning het belangrijkste is”, zei hij.



Schuurs mocht na twee competitieduels weer aan de aftrap verschijnen. Tegen FC Twente en Feyenoord startte Jurriën Timber op zijn positie. ,,Ik heb heel veel gespeeld en moest nu even toekijken”, zei Schuurs bij ESPN. ,,Nu is het aan mij om me weer te laten zien. Ik ben blij met mijn nieuwe contract. Dat geeft vertrouwen en is ook wel een mooie beloning”, doelde hij op een verbintenis die pas in de zomer van 2025 afloopt.



,,We hadden het ons zelf wat makkelijker kunnen maken”, zei Schuurs over de vele kansen. ,,We speelden ook niet ons beste voetbal maar deze drie punten zijn belangrijk. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons.”

Volledig scherm Perr Schuurs. © BSR Agency

Fortuna-coach Ultee: ‘We hebben het ze lastig gemaakt’

Trainer Sjors Ultee was best een beetje trots op Fortuna na de nipte nederlaag tegen Ajax. ,,We hebben het ze lastig gemaakt en het was ook een echte wedstrijd”, zei hij bij ESPN. ,,Dat is wel een compliment waard.”



,,Natuurlijk hebben we te veel kansen weggegeven”, zei Ultee. ,,Maar dat gebeurt wel meer ploegen als ze tegen Ajax spelen. Ajax had ook een dag meer rust, dat speelde denk ik ook niet in ons voordeel. Woensdag beginnen we ook al met een dag minder rust aan de wedstrijd tegen RKC. Het zit even niet mee.”



Ultee baalde van de 1-2 van Ajax. ,,Dat was wel zuur hoe dat ging”, zei hij. Aanvaller Lisandro Semedo ging naar de grond tijdens een duel met Ryan Gravenberch. Fortuna speelde de bal niet uit. Ajax voetbalde ook verder en zag Haller scoren.



,,Natuurlijk zat er wel even tijd tussen die actie van Semedo en dat doelpunt”, zei Ultee. ,,Maar Semedo had kramp aan beide kuiten. Hij kon niet meer verder. Die rode kaart van Polter in blessuretijd was ook onnodig. Hij doet het niet slim, maar het was niet zijn intentie om Álvarez zo te raken.”

Volledig scherm Sjors Ultee. © Pro Shots