Ten Hag prijst Haller: ‘Dat hij dit als invaller doet, maakt hem een voorbeeld voor de rest’

Erik ten Hag van Ajax was na de overwinning in de Champions League op Besiktas (1-2) vooral blij met de invalbeurt van Sébastien Haller. De topschutter begon op de bank, stond meteen na rust in het veld en scoorde twee keer.

Delen per e-mail

,,Dat springt in het oog”, aldus Ten Hag. ,,Ik ben er heel blij mee en hoop dat hij hiermee een voorbeeld is voor de rest van de selectie. Dat een speler die er in komt effect kan hebben, dat heeft hij laten zien.”

Ten Hag had zijn elftal op zes plaatsen gewijzigd. ,,Misschien was daardoor aanvankelijk de afstemming niet helemaal goed”, zei hij naderhand. ,,Daardoor kwamen zij een paar keer goed door. We speelden in de eerste helft veel te complex. Als je beter aan de bal bent, maak je Besiktas heel zwak.”

,,In de tweede helft deden we het aan de bal veel beter. Daardoor lieten zij de gaten vallen en kregen wij de kansen. Die hebben we benut.”

Ajax won voor de vijfde keer op rij in de Champions League en was voor het duel al zeker van een plaats in de volgende ronde.

Bekijk de samenvatting van Besiktas-Ajax.