Ten Hag rekent nog niet op Ihattaren en baalt van Bergwijn: 'Hij was perfect voor ons geweest’

Door Johan Inan



Daags voor de hervatting van de eredivisie ging het bij Ajax amper over tegenstander Heracles. Tijdens de persconferentie wijdde trainer Erik ten Hag uit over de activiteiten van de koploper op de onlangs gesloten transfermarkt. En daarbij beantwoordde hij vooral vragen over een speler die niet kwam en over een speler die nog lang niet rijp is voor een plek in de selectie.