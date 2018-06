Ten Hag rekent op Tadic tegen Sturm Graz

Door Daniël Dwarswaard

Nadat Dusan Tadic met zijn oude club Southampton zich veilig speelde in de Premier League, meldde hij zich na een break van een paar dagen alweer bij de nationale selectie van Servië. ,,Hij heeft een heel lang seizoen achter de rug’’, zegt Ten Hag. ,,Ook omdat er in de Engeland natuurlijk geen winterstop is. Hij moet nog echt zijn rust pakken om fris aan een nieuw seizoen te beginnen. Fysiek, maar ook mentaal. Ik moet nog een definitieve afspraak met hem maken wanneer hij zich in Amsterdam meldt.’’

De trainingsstage naar het Engelse Birmingham gaat hij half juli vermoedelijk missen. Maar Ten Hag rekent er op dat hij Tadic in de wedstrijd tegen Sturm Graz (kwalificatie Champions League) in kan zetten. ,,Een heel belangrijke wedstrijd. Voor de club, maar ook voor de spelers zelf. Er bestaat ook een scenario dat we WK-spelers later nog wat rust geven.’’

Vakantie

Ook voor Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Nicolas Tagliafico geldt dat Ten Hag hen terug wil hebben voor de wedstrijd tegen Graz. Afhankelijk van hoe ver zij komen op het toernooi, wordt er besloten wanneer zij terugkeren. ,,Zij hebben in tegenstelling tot Tadic wel vakantie gehad voordat het toernooi begon. Ook als zij de finale halen, reken ik op hen. En dan kunnen we later kijken wanneer ze extra rust krijgen.’’