Ten Hag steunt verdachte Promes: ‘Zondag kan hij gewoon bij de selectie zitten’

,,Het doet iets met de jongens in de kleedkamer, dat is duidelijk", zei Ten Hag bij FOX Sports, ,,Een gevangenis doet wat met een mens. Ik heb Quincy alleen telefonisch gesproken. Morgen spreken we verder en dan zien we wel hoe het er voor staat.”

Promes is volgens het Openbaar Ministerie nog altijd een verdachte, maar kwam dinsdag wel op vrije voeten. ,,Hij zegt dat hij niks heeft gedaan en ik geloof dat. In dit land ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Wij steunen hem. We zullen er voor hem zijn en hem helpen, maar dan moet hij dat wel accepteren.”

Er zullen meerdere gesprekken met Promes plaatsvinden. De directie heeft hem al gesproken. ,,Vergeven is wat mij betreft niet nodig, want hij zegt dat hij onschuldig is. Zondag kan hij gewoon bij de selectie zitten. Als hij onschuldig is, is hij gewoon een speler van ons. Ik moet hem verder nog uitgebreid spreken.”

