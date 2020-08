Ten Hag tevreden over de fitheid: ‘We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau’

Erik ten Hag sprak na de oefenzege van Ajax op RKC Waalwijk (6-1) over een overwinning met perspectief. ,,Hier kunnen we zeker mee verder", zei hij. ,,Hier en daar kon de afstemming beter, maar dat is ook logisch. Maar ik heb mooie aanvallen gezien en we hebben ook defensief goed gespeeld."

Ten Hag heeft het voetbal de afgelopen vijf maanden gemist. ,,Het was zo normaal en in een keer was het weg", zei hij. ,,Er was wel iets voor te zeggen dat we zijn gestopt met de eredivisie. In andere landen zijn ze om het geld weer gaan voetballen. Ik vond het soms onverantwoord voor de voetballers, al die wedstrijden. Ik heb heel veel blessures gezien en het voetbal was ook niet altijd even goed. De frisheid was snel verdwenen."



Ajax maakt op Ten Hag een fitte indruk. ,,We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau", zei hij.

Blind heeft genoten

Eindelijk speelde Daley Blind weer eens een wedstrijd met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. ,,Ik heb er van genoten”, glunderde hij na de oefenzege op RKC Waalwijk (6-1). ,,Helaas zat er nog geen publiek bij. Dat was wel even wennen. Maar daar moeten we mee dealen. Het is niet anders. Het stadion kan nog niet vol.”



,,Toen de eredivisie in maart werd stilgelegd, moesten we eerst thuis trainen”, vertelde Blind. ,,Daarna mochten we naar de club, maar moesten met afstand trainen. Weer even later mochten we weer voluit trainen. En nu komen er oefenwedstrijden. Het gaat steeds een stapje voorwaarts.”

Blind was tevreden over het niveau dat Ajax tegen RKC haalde. ,,Het ging best goed”, zei hij. Hij speelde voor rust in het hart van defensie, naast Perr Schuurs. ,,Ik heb al vaker met hem gespeeld. Maar door nog vaker met elkaar te spelen, leren we elkaar beter kennen. Dan gaan we elkaar nog beter aanvoelen.” Blind vormde twee jaar geleden een koppel met Matthijs de Ligt en speelde vorig seizoen met Joël Veltman aan zijn zijde. ,,Ik maak ze stuk voor stuk beter”, doelde hij lachend op de transfers die zijn oud-ploeggenoten naar Juventus en Brighton & Hove Albion hebben gemaakt. ,,Dat zie je maar weer.”

Volledig scherm Lassina Traoure sprint boven de RKC-verdediging uit. © EPA