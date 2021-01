Ten Hag: Toen ik trainer van Utrecht was, sprak Ajax al met Haller

Tegen Sparta Advocaat zet Pratto direct in de basis: ‘Als ik daarmee wacht, is het seizoen voorbij’

15:14 Dick Advocaat liet de Argentijn Lucas Pratto deze week driemaal meetrainen met de groep. Of de 32-jarige Zuid-Amerikaan de oplossing is voor het spitsenprobleem in de Kuip, weet de Hagenaar eerlijkheidshalve dan ook niet. Maar hij overweegt heel sterk om hem zondag tegen Sparta maar meteen voor de leeuwen te gooien. ,,Want als ik dat niet doe, is het seizoen voorbij’’, zei de Hagenaar.