Ten Hag verwacht dat Onana en Tagliafico blijven, Kudus ontbreekt tegen FC Groningen

,,Ik heb hier een contract", zei Onana zelf, die lachend de felicitaties in ontvangst nam voor nog één jaar Ajax. Of hij teleurgesteld is dat hij Amsterdam niet zal verlaten? ,,Helemaal niet. Ik blijf altijd mijn best doen, waar ik ook speel.”



Ten Hag vulde aan: ,,Ik ga ervan uit dat ik met deze selectie het seizoen in ga", zei Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen. ,,Tot 6 oktober kun je nooit met honderd procent zekerheid stellen. Maar ik ga ervan uit dat dit de kleedkamer is. Hopelijk met nog één inkomende transfer en daar gaan we mee knallen.”



Of die inkomende transfer Davy Klaassen wordt? ,,Dat zou kunnen. Zoals altijd: we melden het zodra iets gebeurt. Maar we hebben meerdere ijzers in het vuur. Dat hoeven we jullie niet allemaal te vertellen. We gaan zien wat gebeurt.”

Ten Hag baalt van het vertrek van Sergino Dest naar FC Barcelona. ,,We hadden hem graag gehouden”, zei hij. ,,Maar hij was in januari ook al bijna weg. Dat hebben we kunnen voorkomen. Hij en zijn omgeving wilden dit graag. Daarom zijn we ook akkoord gegaan. En bij ons was hij niet zo maar basisspeler. Noussair Mazraoui is net zo goed.”

Ajax heeft met Sean Klaiber van FC Utrecht een vervanger gevonden. ,,Ik denk dat dit een logische keuze is”, zei Ten Hag. “We wilden per se een Nederlander en hij is na Dest, Mazraoui en Dumfries de beste rechtsback van Nederland.”

Ten Hag vindt het geen probleem dat Klaiber zich in het verleden als speler van FC Utrecht negatief over Ajax heeft uitgelaten. ,,Hij moet het gewoon op het veld laten zien. Dat is hoofdzaak, de rest zijn bijzaken.”

Ten Hag stelde dat Ajax het afgelopen anderhalf jaar al zo veel spelers heeft verloren. ,,De Ligt, Frenkie, Dolberg, Van de Beek, Ziyech, Veltman en nu weer Dest zijn vertrokken”, zei hij. ,,Dat is meer dan een half elftal. Dat is een compliment voor Ajax. Maar we moeten wel steeds weer een beetje overnieuw beginnen.”

Kudus

Mohammed Kudus is deze week tijdens de training uitgevallen. De Ajax-aanwinst mist zondag waarschijnlijk het duel bij FC Groningen. Kudus stond in de basis in de competitiewedstrijden tegen Vitesse en RKC. De Ghanese middenvelder kwam onlangs over van het Deense FC Nodsjaelland.

Ryan Gravenberch is zondag wel weer van de partij. Hij speelde sterk in de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. ,,Zonder hem bouwden we de laatste weken een beetje stroperig op”, vindt Ten Hag. ,,Al hebben we op zijn positie ook Mohammed Kudus aan het werk kunnen gezien. Die is echter uitgevallen op de training en is nu niet wedstrijdfit.”

Perr Schuurs traint ook weer mee met Ajax. De verdediger viel zaterdag tegen Vitesse uit met een schouderblessure. Edson Álvarez is geschorst voor het uitduel met FC Groningen, al is Ajax nog wel in beroep gegaan tegen die beslissing van de KNVB. Sean Klaiber, overgekomen van FC Utrecht, zit meteen bij de selectie van Ten Hag die niet weet of Arjen Robben alweer inzetbaar is voor FC Groningen.

,,We zijn voorbereid op alle scenario’s”, zei Ten Hag. ,,Arjen is met zijn kwaliteiten een bepalende speler. Hij heeft veel invloed op het spel van FC Groningen dat in mijn ogen een frisse ploeg heeft. We zullen weer moeten knallen.”

Volledig scherm Mohammed Kudus is Oussama Tannane te snel af. © BSR Agency