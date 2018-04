Ten Hag wacht op mooi weer: 'M'n fiets staat al klaar'

Ten Hag noemt Ajax de 'meest fascinerende club' van Nederland. ,,Er is altijd reuring. Dat heeft denk ik te maken met de Amsterdamse cultuur en mentaliteit. Amsterdammers houden van mooi, elegant en stijlvol. Daarnaast zijn ze direct en nemen alleen genoegen met het beste. Alles wat daaronder zit, is slecht.''



Volgens Ten Hag bestaan er veel misverstanden over hem. ,,Er werd geroepen dat ik een verdedigende trainer zou zijn bijvoorbeeld. Dat is écht onzin. Onder mijn leiding is er bij meerdere clubs heel attractief en creatief voetbal gespeeld. Er zijn spelers die mega ontwikkelingen hebben doorgemaakt, die international zijn geworden. Er waren spelers die volgens de buitenwacht 'moeilijk hanteerbaar' waren, maar die onder mij explosief konden groeien. Aan meningen die iets anders verkondigen, probeer ik zo min mogelijk aandacht te geven. Ik wil me er eigenlijk niet eens tegen weren.''



Ten Hag weet inmiddels dat hij als trainer van Ajax weinig tijd heeft voor zichzelf. ,,Dat is niet erg, maar af en toe moet je ontspannen. Iets anders doen dan voetbal. Anders krijg je tunnelvisie. Dan kom je in een cocon waarin je niets meer ziet. Je moet dingen doen die je inspiratie geven. Ik wandel graag met de hond, ik mag graag golfen of een eind fietsen. Ik wil nog een fietstocht maken door Amsterdam langs de grachten. Mijn fiets staat klaar in de box van mijn appartement, te wachten op mooi weer.''