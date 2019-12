Ten Hag: weinig hoop op Promes, winteraankoop in overweging

Ajax kan zondag in de eredivisietopper zondag tegen AZ zeer waarschijnlijk nog niet beschikken over Quincy Promes. De aanvaller heeft nog steeds last van zijn kuitblessure. Trainer Erik ten Hag: ,,Ik heb weinig hoop dat Quincy kan spelen.’'

Door Daniël Dwarswaard



Dat zou een streep door de rekening betekenen voor Ten Hag en Ajax. ,,We missen door de blessures van Promes, Labyad en Neres aanvallers met diepgang”, stelt de trainer. Ajax verloor de laatste twee wedstrijden tegen Willem II en Valencia en maakte in beide wedstrijden geen doelpunt. ,,Ook met de spelers die we voorhanden hebben moeten wij een middel vinden om te scoren.’'

Vraag is vooral hoe Ajax zich mentaal toont na de ongekende deceptie van de Champions League-uitschakeling. Ten Hag: ,,Natuurlijk was de teleurstelling groot, maar als topvoetballer moet je mentaal weerbaar zijn. Dat hebben we de afgelopen periode getoond, maar tegen AZ moeten we dat weer opnieuw laten zien.’'

Los van het rijtje aanvallers hebben ook Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico wat pijntjes overgehouden aan de verloren wedstrijd tegen Valencia. Ten Hag gaat ervan uit dat het duo in Alkmaar wel gewoon inzetbaar is.

Nieuwe spelers

Ajax stelde eerder dat er in de winterstop geen nieuwe spelers zouden komen. Maar door de blessures van Neres, Labyad en Promes (herstel wat sneller verwacht dan de eerste twee) zijn zaken veranderd. ,,We zullen de koppen bij elkaar steken. We zouden ons beleid kunnen heroverwegen. Het gaat er vooral om: wat kunnen we verwachten qua herstel van Neres en Labyad. Afhankelijk daarvan moeten we plannen maken. Al blijft in de winterstop altijd de vraag: kun je een directe versterking halen?”