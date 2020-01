Ten Hag wil 50ste verjaardag vieren met zege op PSV

Onana is er zondag weer bij als PSV naar de Johan Cruijff ArenA komt. Voor Blind, Ziyech en Neres komt het duel nog te vroeg. Het lijkt er op dat Lassina Traoré een kans krijgt in de basisformatie. ,,Hij is zeker een optie, hij is fysiek sterk en snel. Aan hem kunnen we ons spel ophangen", zei Ten Hag over de 19-jarige spits, die vier jaar geleden in zijn geboorteland Burkina Faso nog op blote voeten voetbalde.